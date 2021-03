Storbritannia raser mot Kina etter at briter havnet på svarteliste

NTB utenriks

Det er striden om hvordan Kina behandler den muslimske uigur-minoriteten og iverksettelse av sanksjoner fra begge hold, som har fått både kineserne og britene til å se rødt.

Fredag varslet Kina sanksjoner mot ni britiske statsborgere og fire lobbygrupper, noe som utløste en kraftig reaksjon fra statsminister Boris Johnson.

– Parlamentarikerne og andre britiske borgere som blir sanksjonert av Kina i dag, spiller en viktig rolle ved å kaste lys over de omfattende menneskerettsbruddene som blir begått mot uigur-muslimer, sier Johnson.

– Friheten til å ta til orde mot overgrep er grunnleggende, og jeg står fast ved deres side, føyer han til.

Politikerne har havnet på Kinas svarteliste fordi kinesiske myndigheter mener de lyver og sprer desinformasjon om Kinas behandling av uigurene. Blant dem er Duncan Smith, tidligere leder av Det konservative partiet, og Tom Tugendhat, leder for utenrikskomiteen i Parlamentet. Begge har ytret seg svært kritisk til Kinas behandling av uigurene.

I tillegg er fire foreninger havnet på Kinas sanksjonsliste, hvorav alle har forsøkt å samle støtte for at Kina bør anklages for folkemord mot den muslimske minoriteten. Alle på svartelisten får innreiseforbud til Kina, Hongkong og Macau, og det vil bli forbudt for kinesere å samarbeide med dem.

Kinas nye sanksjonsvedtak er den foreløpig siste salven som er avfyrt i en stadig mer intens diplomatisk kamp, der flere vestlige stater har protestert mot det de mener er menneskerettighetsbrudd mot uigurene i Xinjiang.

Tidligere denne uken innførte både EU og USA sanksjoner mot Kina. Som en reaksjon startet statskontrollerte medier i Kina en kampanje mot H&M, Nike, Adidas og flere andre selskaper.

