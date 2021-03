Serbia vaksinerer migranter og folk fra nabolandene

NTB utenriks

Takket være avtaler allerede i begynnelsen av pandemien med flere legemiddelselskaper, inkludert en stor avtale med kinesiske Sinopharm, har Serbia vaksinert over 2 millioner av sine 7 millioner innbyggere.

Når Serbia nå har mottatt de første leveransene av AstraZeneca-vaksiner, utvides kampanjen til migranter og asylsøkere i leirer i landet og folk fra nabolandene Bosnia og Nord-Makedonia som reiser til Beograd for å få vaksinen.

FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) berømmer Serbia for å inkludere migrantene i vaksineringskampanjen.

Samtidig sliter Serbia for tiden med et nytt kraftig utbrudd og en av verdens høyeste smitterater, med 985 smittede og 6,2 dødsfall per 100.000 innbyggere siste 14 dager.

