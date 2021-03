NTB utenriks

Kilden, som ønsker å være anonym, oppgir at i alt 322 personer er løslatt fra Insein-fengselet.

Løslatelsene kommer rett før dagen da Myanmar skal feire sine væpnede styrker.

For få dager siden løslot juntaen over 600 personer som er blitt pågrepet under demonstrasjoner mot kuppet.

