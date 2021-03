Minst 32 omkom og 165 skadd i togulykke i Egypt

NTB utenriks

Kollisjonen skjedde i Tahta-distriktet i Sohag-provinsen, om lag 460 kilometer sør for Kairo. Det ene togsettet var på vei fra Luxor til Alexandria, mens det andre var på vei fra hovedstaden til Aswan.

Årsaken til kollisjonen er ikke avklart, men ifølge jernbanemyndighetene skjedde ulykken fordi det ble trukket i nødbremsen i flere av vognene på det ene togsettet.

Lover erstatning

Bilder fra ulykkesstedet viser veltede vogner der passasjerer forsøker å ta seg ut, samt skadde og omkomne på bakken.

Over 100 ambulanser og to fly med over 50 leger er sendt til Sohag, ifølge landets helseminister. De skadde er brakt til fire ulike sykehus, mens et militærfly skal fly de pasientene som trenger det, til hovedstaden Kairo, ifølge landets statsminister Mustafa Madbouly.

Han lover at hver familie som mistet noen i ulykken, skal få erstatning, det samme skal de skadde.

Sjefen for påtalemyndigheten er på stedet for å granske ulykken.

Sisi truer

– Jernbanen har vært forsømt i flere tiår, noe som har gjort den ganske utdatert og ekstremt farlig, sier Madbouly

Han tilføyer at myndighetene har brukt mye penger på å oppgradere jernbanen, men at mye gjenstår.

Egypts president, den tidligere forsvarssjefen og kuppmakeren Abdel Fattah al-Sisi, truer med streng straff for de ansvarlige.

– De som forårsaker smertelige ulykker som følge av forsømmelse eller korrupsjon, eller på annet vis, må raskt få en avskrekkende straff, tvitrer han.

Mange ulykker

Egypt har tidligere opplevd flere alvorlige togulykker.

I 2002 omkom 373 mennesker da det brøt ut brann på et overfylt tog sør for Kairo, og det har vært mange dødsulykker siden.

Rundt 50 mennesker mistet livet og 120 ble skadd da et tog fra Kairo braste inn i et annet som sto stille på en liten stasjon ved Alexandria i august 2017.

Og i februar 2019 kjørte et ubemannet lokomotiv inn i en plattform på en stasjon i Kairo, noe om førte til brann og tap av 31 liv.

De mange ulykkene skyldes både dårlig infrastruktur og vedlikehold samt menneskelig svikt.

(©NTB)