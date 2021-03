Frankrike mener Sputnik-vaksinen er et propagandaverktøy

NTB utenriks

– Måten dette er tilrettelagt på, gjør at Sputnik-vaksinen er mer et propagandaverktøy og form for aggressivt diplomati enn et verktøy for solidaritet og helsehjelp, sa utenriksminister Jean-Yves Le Drian til radiostasjonen France Info fredag.

Den russiske koronavaksinen har blitt møtt med kritikk i flere vestlige land. Russlands president Vladimir Putin har avvist skepsisen som underlig.

Le Drian fortsatte fredag kritikken og sa at både Russland og Kina bruker koronavaksiner for å skaffe seg innflytelse i utlandet, og han hevdet at de to landene gjorde det før de startet vaksinering av sine egne innbyggere.

Han trekker fram det FN-støttede Covax-initiativet som eksempel på det motsatte.

– Det er dette som er ekte solidaritetsarbeid, det er dette som er ekte helsesamarbeid, sa Le Drian.

