Universitet i USA skal betale milliarder til kvinner som anklager gynekolog for overgrep

NTB utenriks

De angivelige overgrepene ble begått av gynekologen George Tyndall, som var tilknyttet universitetet i nærmere 30 år.

Den i dag 74 år gamle legen er også tiltalt for 35 tilfeller av overgrep begått i årene 2009 til 2016, men nekter straffskyld.

University of Southern California har tidligere gått med på å betale nærmere 1,9 milliarder i kroner i erstatning til Tyndalls ofre, men har nå i tillegg inngått et forlik som sikrer ofrene ytterligere 7,3 milliarder kroner.

Michigan State University inngikk i 2018 et tilsvarende forlik med ofre for idrettslegen Larry Nassar, som ble tilkjent over 4,3 milliarder kroner i erstatning.

(©NTB)