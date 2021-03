Polen stenger barnehager etter ny smitterekord

NTB utenriks

Polens statsminister Mateusz Morawiecki ba folk om å tilbringe påsken hjemme med nærmeste familie da han la fram nye koronatiltak torsdag. De innebar ingen begrensninger på folks bevegelsesfrihet eller noen full nedstenging.

Men flere virksomheter må stenge, deriblant frisører og butikker som selger ikke-nødvendige varer. Kirkene får dessuten bare slippe inn én person per 20 kvadratmeter.

Polen registrerte 34.151 nye koronasmittede og 520 nye dødsfall torsdag. Smittetallet er det høyeste i landet siden begynnelsen av pandemien, ifølge data fra det polske helsedepartementet.

– Vårt helsevesen nærmer seg grensen for sin kapasitet. Vi er ett skritt unna å ikke være i stand til å behandle pasienter skikkelig. Vi må gjøre alt for å unngå dette, sier Morawiecki og understreker at Polen er inne i sin vanskeligste periode hittil i pandemien.

Forrige topp ble nådd onsdag, med nesten 30.000 nye smittede.

Polen innførte tidligere i mars en delvis nedstenging, som innebærer stengte skoler, teatre og museer over hele landet. Kafeer og restauranter har vært stengt siden november, med unntak av salg av mat for henting og levering.

De nye tiltakene gjelder fra lørdag og i to uker framover.

