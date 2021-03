Nye EMA-møter om AstraZenecas vaksine

NTB utenriks

Ekspertgruppen som samles over helgen, skal komme med innspill til vurderingen av hvorvidt vaksinen fører til økt risiko for blodpropp, inkludert spesielle tilfeller der pasientene også har få blodplater, opplyser EMA i en pressemelding.

Tilsynets komité for legemiddelsikkerhet (PRAC) kom for en uke siden fram til at det ikke var noen økt risiko, og at verdien av å bruke vaksinen er langt større en risikoen for bivirkninger. Rett før EMA la fram denne konklusjonen, kom norske forskere fram til at en kraftig immunrespons etter AstraZeneca-vaksinen førte til at tre helsearbeidere fikk blodpropp. En av helsearbeiderne døde.

De nyeste tilfellene kom inn for sent til å være med i EMAs vurdering.

– Sikkerhetskomiteen vil foreta ytterligere vurderinger av potensiell risiko, og all relevant informasjon vil bli tatt i betraktning, sa tilsynet den gang på spørsmål fra NTB om også de siste tilfellene fra Norge ville bli vurdert.

PRAC holder nytt plenumsmøte 6.–9. april. Der er det ventet at det kommer en oppdatert anbefaling.

Selv om AstraZenecas betingede godkjenning i EU er opprettholdt og også gjelder her hjemme, har Norge ikke brukt vaksinen siden 11. mars. Folkehelseinstituttet kommer med en ny vurdering om dette fredag.

