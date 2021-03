Kinesiske butikker boikotter H&M etter uigur-kritikk

NTB utenriks

H&M sendte i fjor ut en uttalelse der det ble uttrykt bekymring for at medlemmer av den muslimske minoriteten ble utsatt for tvangsarbeid. De viste til meldinger om at uigurer blir tvunget til å jobbe på bomullsmarker i Xinjiang vest i Kina, melder BBC.

Selskapet Nike kom med en lignende uttalelse.

Selv om uttalelsene ble offentliggjort i fjor, har de først nå fått stor oppmerksomhet i Kina, og mange kinesere har oppfordret til boikott av selskapene. Samtidig har kinesiske kjendiser brutt samarbeidet med kjedene, og netthandelselskapet har sluttet å selge selskapenes produkter.

Boikotten kommer samtidig som vestlige land har innført sanksjoner mot flere kinesiske tjenestemenn som en reaksjon på det de mener er grove menneskerettighetsbrudd mot uigurene.

