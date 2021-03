Johnny Depp får ikke ankebehandlet injuriesak

NTB utenriks

Ankedomstolen mener at den første dommen er både rettferdig og grundig, og at det ikke har forekommet verken feiltolkninger av loven eller andre feil.

Depp mente av den britiske avisen hadde utsatt ham for ærekrenkelser ved å omtale ham som «konemishandler».

57-åringen erkjente under rettssaken at han noen ganger har hatt en «destruktiv oppførsel» når han har vært sint, men han avviste å ha et sinneproblem. Hans ekskone, Amber Heard (34), stilte som vitne for News Group Corporation, som eier The Sun.

I kjølvannet av dommen har Depp blitt fjernet fra en rekke Hollywood-produksjoner.

