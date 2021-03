Island stenger skolene

NTB utenriks

Svært lave smittetall gjør at islendinger har kunnet nyte en tilnærmet normal hverdag, men torsdag trådte nye tiltak i kraft.

– Vi må sette på bremsen, sier statsminister Katrin Jakobsdottir torsdag.

Seks personer har den siste uka testet positivt for den britiske varianten, blant dem en lærer og en elev ved en skole i Reykjavik.

Island har holdt skolene åpne for barn under 16 år siden starten av pandemien.

– Denne varianten sprer seg tilsynelatende raskere blant barn enn det vi tidligere har opplevd, sier Jakobsdottir.

Også svømmebassenger og teatre stenges, og samlinger på mer enn ti personer blir forbudt de neste tre ukene. Restauranter, butikker og frisører kan holde åpent med begrenset kapasitet.

Island har bare påvist 5.384 koronatilfeller og 29 koronarelaterte dødsfall, ifølge offisielle tall.

En studie fra Folkehelseinstituttet i Norge viser at den britiske virusvarianten gir smittede 2,6 ganger så stor risiko for å bli alvorlig syk og innlagt på sykehus. Studien er foreløpig ikke fagfellevurdert. Den vil bli sendt til et tidsskrift for fagfellevurdering, opplyser FHI.

(©NTB)