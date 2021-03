Fattige land rammes av forsinket vaksineeksport fra India

NTB utenriks

India registrerte over 50.000 nye koronasmittede torsdag – det høyeste tallet siden november. I tillegg er de forsinket med vaksineringstrategien sin. Målet var å vaksinere 300 millioner av innbyggerne innen august. Så langt har de gitt 53 millioner vaksinedoser.

India er en viktig vaksineleverandør til andre nasjoner, spesielt de fattigere som er inkludert i Covax-programmet ledet av Verdens helseorganisasjon og Gavi-alliansen. Så langt har India eksportert mer enn 60 millioner doser til 76 land. De har lever mest av AstraZeneca-vaksinen, som produseres ved Serum-instituttet i India (SII).

Gavi-alliansen kunngjorde torsdag at vaksineleveransene til fattigere land nå blir forsinket. Årsaken er at India selv trenger flere vaksiner mens de går gjennom en ny smittebølge. Covax er i dialog med indiske myndigheter for å forsikre seg om at leveransene kan bli levert så snart som mulig. India sier de fortsatt vil prioritere å levere til Covax-land, i tillegg til seg selv.

(©NTB)