FN-rapportør mener Myanmars kuppmakere slipper for lett unna

NTB utenriks

Andrews, som er spesialrapportør for menneskerettigheter i Myanmar, etterlyser et krisemøte for å enes om en tøffere tone overfor kuppmakerne, og han vil ha både naboland og stormaktene med på møtet.

– Forholdene i Myanmar blir stadig verre, men det kommer til å bli enda verre uten et øyeblikkelig og robust internasjonalt løfte om støtte til dem som lever under beleiring, sier Andrews.

– De begrensede sanksjonene som er innført, fratar ikke militærjuntaen inntektene de trenger for å opprettholde sine ulovlige aktiviteter, og det er ikke samsvar mellom det trege diplomatiet og krisens omfang, sier han.

