NTB utenriks

Vaksinen fra de svensk-britiske legemiddelselskapet ble satt på vent for to uker siden i Danmark, og like etter fulgte Norge og flere andre land etter.

Ifølge TV2 har regjeringen nettopp orientert partiene i Folketinget om saken.

Årsaken er frykt for at denne koronavaksinen i sjeldne tilfeller kan føre til blodpropper.

Det skal holdes en pressekonferanse om saken klokka 12.15 torsdag.