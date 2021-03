NTB utenriks

– Jeg har i dag fått bekreftet fra kommisjonspresident von der Leyen at vaksiner vil gå på vanlig måte fra EU til Norge via Sverige. Det er altså ingen endring for Norge, sier Eriksen Søreide i en skriftlig kommentar til NTB.

Uttalelsen kommer etter at EU-kommisjonen onsdag fjernet Norge fra listen over land som er unntatt fra EUs regelverk for eksportkontroll for vaksiner mot covid-19.