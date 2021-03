Over 600 fengslede demonstranter løslatt i Myanmar

NTB utenriks

Øyenvitner opplyser til AP at de har sett busser med stort sett unge mennesker utenfor Insein-fengselet i Yangon. De antas å være studenter som ble pågrepet tidligere i mars i forbindelse med protester mot militærjuntaen, som kuppet makten 1. februar.

– Vi har løslatt 360 menn og 268 kvinner fra Insein-fengslet i dag, sier en ikke navngitt kilde i fengselsmyndighetene til nyhetsbyrået AFP onsdag.

AP-fotograf løslatt

Noen timer senere ble den fengslede AP-fotografen Thein Zaw, som ble pågrepet da han fotograferte protestene, også løslatt.

– Jeg er nå på vei hjem for å treffe moren min. Jeg er ved god helse, sa fotografen til nyhetsbyrået AFP.

Thein Zaw og fem andre journalister ble pågrepet og siktet for å ha bidratt til «spredning av desinformasjon». Siktelsen mot Thein Zaw er nå droppet, mens statusen til de andre journalistene er ukjent.

Aung San Suu Kyis høring utsatt

Nyheten om løslatelsen kom samme dag som landets avsatte regjeringssjef, Aung San Suu Kyi, etter planen skulle møte i retten i hovedstaden Naypyidaw.

Hun er tiltalt for blant annet å oppbevare ulovlige walkietalkier og for brudd på koronaregler. Blir hun dømt, kan hun få forbud mot å inneha politisk embete.

Advokaten hennes, Khin Maung Zaw, sier at høringen er utsatt til 1. april på grunn av tekniske problemer etter juntaens internettnedstenginger.

Anslår flere hundre drepte

Myanmar har vært preget av uro siden militærkuppet. Sikkerhetsstyrker har brukt dødelig makt for å få kontroll over massedemonstrasjonene, som har spredt seg over hele landet.

Minst 275 personer er bekreftet drept i forbindelse med demonstrasjonene, ifølge observatørgruppa Assistance Association for Political Prisoners (AAPP).

På en pressekonferanse i hovedstaden Naypyidaw tirsdag hevdet juntaens talsmann, general Zaw Min Tun, at dødstallet er lavere enn det andre kilder oppgir.

«Stille streik»

Zaw Min Tun forsvarte også hærens håndtering av protestene. Han hevdet at demonstrantene er væpnede opprørere som hæren har vært nødt til å slå ned på, og at fem politimenn og fire soldater er drept.

Onsdag tok demonstrantene i bruk en ny taktikk, som de kaller en «stille streik». De ber om at folk holder seg hjemme og at butikker holder stengt gjennom dagen.

Bilder i sosiale medier viser tomme bygater onsdag.