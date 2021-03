NTB utenriks

Navalnyj har klaget på sterke smerter i ryggen og nummenhet i beina. Ifølge advokaten hans, Olga Mikhailova, fikk han bare smertestillende da han snakket med en lege.

– Det er hele behandlingen. Jeg vet ikke hva som er galt med ham. Han burde få time hos en ordentlig lege, sier hun til AFP.

Navalnyj soner to og et halvt års fengsel for å ha brutt betingelsene for en tidligere betinget dom mens han var innlagt på et sykehus i Berlin etter forgiftningen i fjor.

