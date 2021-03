WHO vil ta seg av vaksinering i Syria

NTB utenriks

WHO kunngjør kampanjen på et tidspunkt da det er kraftig økning av smitte i de regjeringskontrollerte delene av landet. Statlige medier melder om overfylte intensivenheter i Damaskus.

Blant dem som har vært smittet, er president Bashar al-Assad og hans kone Asma, som ifølge presidentens kontor nå er på bedringens vei.

I landet som før krigen hadde 23 millioner innbyggere, er det registrert 50.000 smittede, hvorav 40 prosent er i de siste opprørerkontrollerte områdene mot Tyrkia, ifølge WHOs lokale representant Akjemal Magtymova.

17.000 tilfeller er registrert i regjeringskontrollerte områder, og 9.000 tilfeller i de kurdiske områdene i nordøst, sier hun og legger til at hun tror det er store mørketall.

WHO vet ikke hvilke varianter som sprer seg i Syria på grunn av manglende laboratoriekapasitet, og prøver er sendt til utlandet for analyse. I nabolandene er både den engelske og den sørafrikanske varianten oppdaget.

Magtymova sier at vaksiner vil bli distribuert via to forskjellige ruter. Den ene fra Damaskus vil dekke regjeringskontrollerte områder og de kurdiske områdene, mens de opprørerkontrollerte områdene dekkes fra Tyrkia.

