Politiet: Ti drept i skyting i supermarked i Colorado

– Flere mennesker ble drept i denne hendelsen. Og jeg beklager å måtte rapportere at en av dem var en Boulder-politibetjent, sa politisjef Kerry Yamaguchi på en pressekonferanse.

Kort tid etter opplyser politiet at i alt ti personer ble drept i skytingen.

En mistenkt er i varetekt og får behandling ved et sykehus, opplyser politiet, som ikke gir flere detaljer om selve skyteepisoden. Politisjef Yamaguchi sier saken fortsatt etterforskes og at det ikke er kjent hva som er motivet for skytingen.

En hvit mann med blod rennende nedover beinet, bar overkropp og iført håndjern ble ført ut av bygningen av to politibetjenter og senere kjørt vekk, men politiet vil ikke si om dette er den mistenkte.

Hørte skudd

ABC News melder at politibetjenter ble skutt mot da de rykket ut til en parkeringsplass ved supermarkedet King Soopers etter å ha fått melding om at en person var skutt. Hendelsen skjedde ved 15-tiden.

En mann som akkurat hadde forlatt butikken, fortalte til nyhetsbyrået AP at han hørte skudd og så tre personer som lå med ansiktet mot bakken. To av dem på parkeringsplassen og én ved inngangspartiet. Det var ikke mulig å se om de pustet, forteller mannen.

Videoer publisert på YouTube viser flere sårede personer som ligger på bakken både inne i og rett utenfor butikken, samtidig som man kan høre flere skudd.

Store politistyrker rykket ut til stedet, inkludert innsatsgruppen Swat, og minst tre helikoptre landet på taket på bygningen. Noen vinduer på supermarkedet er knust.

Boulder ligger rundt fire mil nordvest for Denver. Byen huser blant annet University of Colorado.

Andre skyting på kort tid

Onsdag i forrige uke ble en 21 år gammel mann pågrepet etter flere skyteepisoder rundt Georgias delstatshovedstad Atlanta tirsdag. Minst åtte personer ble drept i skytingene som rettet seg mot flere massasjesalonger i Atlanta og i en forstad til byen.

Etter skytingen ble det spekulert på om drapene var rasistisk motivert eller var hatkriminalitet på en annen måte. Seks av de drepte var kvinner med asiatisk bakgrunn. Drapsmannen var hvit.

Politiet holder alle muligheter åpne og etterforsker om skytingen var hatkriminalitet. Gjerningsmannen har forklart at drapene ikke var rasistisk motivert, men at han hadde en sexavhengighet.

