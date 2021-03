Juntaen i Myanmar forsvarer seg

NTB utenriks

Myanmars sikkerhetsstyrker har brukt dødelig makt for å få kontroll over massedemonstrasjonene mot kuppet 1. februar, protester som har spredt seg over hele landet.

På en pressekonferanse i hovedstaden Naypyidaw tirsdag sa juntaens talsmann general Zaw Min Tun at dødstallet er lavere enn andre kilder oppgir, nemlig 164.

– Det gjør meg trist fordi disse voldelige terroristene som dør, er landsmenn, sa han om demonstrantene som er skutt og drept.

De militære har brukt både tåregass og gummikuler og også skutt med skarpt for å slå ned på de omfattende protestene. Demonstrantene krever at demokratiet gjeninnføres. Mandag ble en 14 år gammel gutt skutt da han hentet vann, ifølge observatørgruppa Assistance Association for Political Prisoners (AAPP).

Til tross for den internasjonale fordømmelsen forsvarer Zaw Min Tun responsen. Han sa det dreier seg om væpnede opprørere de var nødt til å reagere mot, og at fem politimenn og fire soldater er drept.

– Vi må slå ned på anarkiet. Hvilket land i verden vil akseptere anarki, spurte han.

