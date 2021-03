USA fordømmer nytt sykehusangrep i Syria

NTB utenriks

Eksilgruppen SOHR meldte søndag om angrepet mot Al-Atareb-sykehuset vest i Aleppo-provinsen. Både SOHR og amerikanske myndigheter sier fem sivile ble drept. Ifølge amerikansk UD skal sykehuset ha blitt truffet av Assad-regimets artilleri.

En av de fem drepte var et barn, og i tillegg til de døde ble et titall helsearbeidere såret.

En sivil ble også drept da russiske kampfly angrep mål i Idlib-provinsen, nær grenseovergangen Bab al-Hawa mot Tyrkia, ifølge utenriksdepartementet i Washington.

Departementet påpeker at ingen av områdene burde ha blitt angrepet, siden Bashar al-Assads styrker har tilgang til sykehusets nøyaktige koordinater gjennom et deeskaleringsprogram i regi av FN. Formålet er å unngå at sivile mål blir truffet.

USA mener også at det russiske angrepet truer humanitær hjelp.

– Grenseovergangen Bab al-Hawa er fortsatt den eneste FN-autoriserte overgangen for humanitær hjelp i Syria, og den mest effektive måten å få fram humanitær hjelp til 2,4 millioner syrere på hver måned, heter det.

– Sivile, inkludert sivilt helsepersonell og klinikker, må aldri være mål for en militæraksjon, heter det videre i uttalelsen, der det tas til orde for våpenhvile.

Assad-regimet og Russland er siden 2015 blitt beskyldt for flere hundre angrep på sykehus og helsesentre i Syria, noe de konsekvent avviser. FN og flere andre har påpekt at slike angrep er å regne som krigsforbrytelser.

