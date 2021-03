Spania oppjusterer aldersgrense for AstraZeneca-vaksinen

NTB utenriks

– Aldersgrensen på 55 år fjernes, og grensen utvides til 65 år, sa helseminister Carolina Darias på en pressekonferanse mandag kveld.

Tiltaket er ventet å få fart på vaksineringen i Spania, der målet er å vaksinere 70 prosent av befolkningen innen høsten.

Da vaksinen ble godkjent til bruk i EU i januar, ville Spania kun bruke den på personer under 55 år som følge av manglende studier på hvordan den virket for eldre mennesker. Siden har det imidlertid kommet flere studier som viser at den også er effektiv for eldre mennesker.

Spania skal gjenoppta bruken av vaksinen om to dager etter at bruken ble innstilt for en uke siden på grunn av frykt for alvorlige bivirkninger.

