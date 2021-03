Russisk domstol sier nei til etterforskning av Navalnyj- forgiftning

NTB utenriks

Det er Navalnyj selv som har klaget den manglende etterforskningen inn for domstolen. Han anklager den russiske sikkerhetstjenesten FSB for å ha forgiftet ham med nervegiften Novitsjok i Sibir i august i fjor.

Mandag ga en talsmann for den militære domstolen i Moskva beskjed om at klagen er avvist.

Navalnyj soner to og et halvt års fengsel for å ha brutt betingelsene for en tidligere betinget dom mens han var innlagt på et sykehus i Berlin etter forgiftningen.

Han var ikke til stede under mandagens rettsmøte og nektet å delta via video.

