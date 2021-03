EU: Forholdet til Russland er på et lavmål

NTB utenriks

EU-president Charles Michel og Russlands president Vladimir Putin snakket mandag sammen på telefon.

– President Michel ga uttrykk for at båndene mellom EU og Russland er på et lavmål, heter det i en uttalelse fra Brussel etter samtalen.

– Forholdet til Russland kan bare ta en annen retning hvis det skjer vedvarende framgang på områder som implementering av Minsk-avtalen om Ukraina, stans i hybridangrep og cyberangrep på medlemsland og respekt for menneskerettigheter, står det videre.

Kreml var også raskt ute med en uttalelse etter samtalen.

– Vladimir Putin ga sin vurdering av den utilfredsstillende situasjonen i forholdet mellom Russland og EU, som har oppstått på grunn av den ukonstruktive, ofte konfronterende politikken til våre partnere, het det fra Moskva.

(©NTB)