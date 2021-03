Britenes eksport av mat og drikke til EU falt 75 prosent i januar

NTB utenriks

Den dramatiske nedgangen i eksporten skjedde etter at England, Wales og Skottland formelt forlot EUs indre marked ved årsskiftet.

Tallene ble offentliggjort mandag av den britiske interessegruppen Food and Drink Federation. Den viser en nedgang i salget til EU på nesten 750 millioner pund sammenlignet med januar 2020. Summen tilsvarer omkring 8,8 milliarder kroner etter dagens kurs.

Storbritannias eksport av matvarer til alle EUs medlemsland falt, men hardest rammet var eksporten til Irland, Tyskland og Italia, der nedgangen var over 80 prosent.

Handelshindre

Både pandemien og økt forhåndslagring hos britiske selskap i EU-land nevnes som medvirkende faktorer, men også mer omstendelige eksportprosedyrer og andre handelshindre spiller inn.

Laks, storfekjøtt, svinekjøtt, dyremat og ost er blant produktene som er rammet av den kraftige eksportnedgangen.

Importen av matvarer og drikke fra EU falt samtidig med nesten 25 prosent, noe som tilsvarer et fall i salget på 700 millioner pund, en sum som tilsvarer omkring 8,2 milliarder kroner.

Holdt stengt

Også her får koronapandemien en god del av skylda, ettersom reiselivsindustrien med restauranter, hoteller og en rekke andre næringer stort sett har holdt stengt.

Samtidig klager en rekke britiske bedrifter over problemer med eksporten til EU, som krever langt mer tid og papirarbeid enn tidligere.

Food and Drink Federation advarer imidlertid om at den fulle virkningen av brexit ikke vil inntreffe før i 2022, ettersom noen overgangsordninger fortsatt er på plass for å lette importen for supermarkedkjedene.

– Engangseffekt

Torsdag offentliggjorde EUs statistikkbyrå Eurostat tall som viste at den generelle eksporten fra medlemslandene til Storbritannia sank med 27,5 prosent i januar, sammenlignet med januar 2020.

Britisk eksport til kontinentet raste med 59,5 prosent. Tallene er høyere enn de som tidligere var presentert av Storbritannia, som følge av ulik metodologi.

De britiske fraktselskapenes interesseorganisasjon Road Haulage Association (RHA) har tidligere innhentet tall som viste at eksportvolumet fra Storbritannia til EU falt med to tredeler i januar.

Britiske myndigheter påpekte tidligere i mars at en nedgang i handelen var uunngåelig. Men de hevdet at dette i stor grad skyldes koronapandemien og engangskonsekvensene av å forlate EUs indre marked 1. januar.

Avtalen som regulerer blant annet handel mellom de to landene, ble endelig ferdigstilt julaften i fjor.

