EU vil ikke sende vaksiner til fattige land

NTB utenriks

– Det er et ganske stort press på våre medlemsstater til å beholde vaksinene selv, sier von der Leyen til tyske medier søndag.

Hun understreker likevel at EU fortsatt støtter vaksinesamarbeidet Covax økonomisk.

Covax er et samarbeid mellom Verdens helseorganisasjon (WHO) og de to vaksinealliansene Cepi og Gavi, og som skal gi fattigere land tilgang til vaksiner.

I fjor vår argumenterte von der Leyen sterkt for at koronavaksiner måtte fordeles over hele verden. Men de aller fleste vaksinedosene som er produsert, har gått til rike land.

