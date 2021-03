NTB utenriks

Pengesummen, som tilsvarer om lag 325 milliarder kroner, skal i første rekke gå til sektorer som har blitt hardest rammet av pandemien, som for eksempel turismen. Videre skal det gis bidrag til å få stabilisert arbeidsmarkedet og til å få fart på vaksineringen.

– Vi er klar over at dette bare er en del av svaret, sa statsminister Mario Draghi på en pressekonferanse fredag, men la til at det er det beste regjeringen kan få til på nåværende tidspunkt.

