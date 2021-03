WHO oppfordrer fortsatt til vaksinasjon med AstraZeneca

NTB utenriks

På en pressekonferanse torsdag gjentok WHO sin anbefaling om at vaksinen trygt kan brukes.

WHOs europasjef Hans Kluge sa de mener de positive effektene av vaksinen er langt større enn risikoen. Den bør fortsatt brukes til å redde liv, mener han. Dette rådet kom organisasjonen med også tidligere i uken. Sjefen for EUs legemiddeltilsyn EMA, Emer Cooke, har også sagt det samme.

EMA kommer med en vurdering av vaksinen torsdag ettermiddag, etter at tilsynets komité for legemiddelsikkerhet har gjort en grundig vurdering av et lite antall tilfeller av blodpropp hos personer som har fått vaksinen.

Tidligere torsdag sa forskere ved Rikshospitalet i Norge at de mener en kraftig immunrespons på AstraZenecas vaksine har ført til blodpropp hos tre norske helsearbeidere. Én av helsearbeiderne døde.

– Vi mener dette her er viktig å få fram, og at vi har funnet en fornuftig forklaringsmodell, sa overlege Pål André Holme. Han sier forskerne ikke kan svare på hvorfor akkurat de tre personene fikk blodpropp.

Opplysningene fra Rikshospitalet kom bare timer før EMAs varslede pressekonferanse klokken 16. En rekke land i Europa har satt vaksinering med AstraZenecas koronavaksine på pause i påvente av konklusjonen fra tilsynet.

