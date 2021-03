Russlands ambassade i Washington: Forholdet til USA kan kollapse

NTB utenriks

Forholdet tok en støyt da USAs president Joe Biden til ABC News onsdag sa at Russlands president Vladimir Putin må betale for å ha blandet seg inn i valget i november. Biden sa seg også enig i at Putin er en «morder.»

Russlands USA-ambassadør Anatolij Antonov reiser hjem 20. mars, opplyser ambassaden i en uttalelse

– Antonov skal diskutere måter å gjenopprette forholdet mellom Russland og USA, som er i krise, står det.

– Visse lite gjennomtenkte uttalelser fra høytstående amerikanske tjenestemenn gjør at det allerede altfor konfronterende forholdet trues av kollaps, mener ambassaden.

