Det opplyser embetsfolk i den afghanske hovedstaden til Reuters. Ifølge en anonym politikilde er alle ofrene statlig ansatte.

Ingen har tatt på seg ansvaret for angrepet, som fant sted samme dag som representanter for den afghanske regjeringen, Taliban, Russland og USA møtes i Moskva i et forsøk på å komme videre i de afghanske fredsforhandlingene.

