Handelen mellom EU og Storbritannia stupte i januar

Eksporten fra EU til Storbritannia sank med 27,5 prosent i januar, sammenlignet med januar 2020, viser nye tall fra EUs statistikkbyrå Eurostat torsdag.

Britisk eksport til kontinentet raste med 59,5 prosent.

Tallene er høyere enn de som tidligere er presentert av Storbritannia, som følge av ulik metodologi.

Britiske myndigheter påpekte i forrige uke at en nedgang i handelen var uunngåelig. Men de hevdet at dette i stor grad skyldes koronapandemien og engangskonsekvensene av å forlate EUs indre marked 1. januar.

Avtalen som regulerer blant annet handel mellom de to landene, ble endelig ferdigstilt julaften i fjor. Britiske eksportører har siden klagd over at de nå møter nye barrierer i utenrikshandelen til Europa.

