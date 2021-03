Smitterekord i Irak

NTB utenriks

Over 768.000 mennesker har fått påvist korona i Irak, som har en befolkning på 40 millioner.

Det er registrert til sammen 13.827 koronadødsfall, hvorav 33 det siste døgnet, opplyser helsemyndighetene onsdag.

På tross av smitteøkningen lemper regjeringen på koronatiltakene, blant annet ved å delvis oppheve et portforbud.

Smittetallene nådde en topp i Irak på rundt 5.000 daglige smittetilfeller i september, før de falt til rundt 800 i desember og igjen økte til over 4.000 i februar.

Den siste økningen skjer knappe to uker etter at pave Frans besøkte landet og blant annet holdt messe for flere tusen mennesker i Arbil.

Blant de mange som møtte fram for å hilse på paven under hans rundreise, var det få med munnbind. Munnbind er generelt ikke så vanlig i Irak, og en nylig innført bot har ikke gjort store forskjellen, skriver nyhetsbyrået AFP.

Rundt 40.000 koronatester gjennomføres nå daglig i Irak, som lider av kronisk mangel på medisiner og helsehjelp. De pasientene som har muligheter til det, foretrekker ofte å skaffe egne oksygentanker for behandling hjemme – fremfor å besøke overfylte og nedslitte sykehus.

Irak har så langt bare mottatt 50.000 vaksinedoser, samtlige fra Kinas Sinopharm.

Regjeringen har kunngjort planer om å kjøpe 16 millioner doser, men nasjonalforsamlingen har ennå ikke vedtatt budsjettet for 2021.

