Siste valgdag i Nederland

Valget oppfattes delvis som en dom over statsministeren og regjeringens håndtering av koronapandemien. Meningsmålinger viser at Ruttes Folkeparti for frihet og demokrati (VVD) ligger an til en seier med rundt en firedel av stemmene.

Men med 37 partier på stemmeseddelen, er det vanskelig å spå hvordan en koalisjonsregjering vil se ut.

Mandag og tirsdag var stemmelokalene åpne for eldre og folk i risikogrupper, mens resten av landets befolkning kan avlegge stemme onsdag.

Stemmelokalene stenger klokken 21 onsdag, og de første foreløpige resultatene er ventet kort tid etterpå.

