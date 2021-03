Palestinerne har mottatt vaksine fra FN

NTB utenriks

En talsmann for det palestinske helsedepartementet, Kamal al-Shakhra, opplyste onsdag at det i løpet av 48 timer ville ankomme 38.000 doser med Pfizer/Biontech-vaksine og 24.000 doser med AstraZeneca-vaksine.

AstraZeneca-vaksinen vil ikke bli tatt i bruk før Verdens helseorganisasjon (WHO) har gjort en ny vurdering av mulige bivirkninger, opplyser han.

En israelsk sikkerhetskilde bekrefter at vaksineforsendelsen har ankommet Ben Gurion-flyplassen utenfor Tel Aviv, og at rundt en tredel av vaksinen ville bli videresendt til Gazastripen i løpet av onsdagen.

Det bor nærmere 5 millioner palestinere på den israelskokkuperte Vestbredden og Gazastripen, og den første vaksineforsendelsen rekker til 31.000.

Covax, som er et samarbeid mellom Verdens helseorganisasjon (WHO) og de to vaksinealliansene Cepi og Gavi, skal hjelpe lavinntektsland med å få tilgang til covid-19-vaksiner.

