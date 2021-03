Godt oppmøte i Nederlands tre dager lange valg

NTB utenriks

Av hensyn til pandemien har nederlenderne fordelt valget over tre dager for å unngå trengsel i valglokalene. Det er også åpnet for poststemmer. Begge disse grepene er nye i år.

Ved 10.30-tiden onsdag hadde rundt 30 prosent av landets 13 millioner stemmeberettigede sagt sin mening, viser en måling på den tredje og siste valgdagen. Da sto folk i kø for å delta i valget. Rundt 12 prosent stemte allerede på mandag og tirsdag, mens 7 prosent har sendt inn poststemmer.

De to første dagene var stemmelokalene åpne for eldre og folk i risikogrupper, mens alle var velkomne onsdag.

Mark Ruttes Folkeparti for frihet og demokrati (VVD) ligger an til en klar seier med rundt en firedel av stemmene. Det som er mindre klart, er om koalisjonen han har ledet, kan sikre seg flertall i nasjonalforsamlingen og gi Rutte en fjerde periode som statsminister.

Rutte har ledet landet siden 2010, men regjeringen gikk nylig av på grunn av en trygdeskandale. Fram til valget har den fortsatt å styre landet som et forretningsministerium.

Med hele 37 partier som deltar, er det vanskelig å spå hvordan en koalisjonsregjering vil se ut når det hele er over.

Stemmelokalene stenger klokken 21 onsdag, og de første prognosene er ventet kort tid etterpå.

