England varsler kutt i vaksineleveransene

Det kommer fram i et brev fra NHS England til landets vaksinasjonssentre onsdag.

Reduksjonen i forsyningene er ventet å vare fra 29. mars og i fire uker framover. Det gjør at ingen flere timebestillinger for vaksinasjoner kan gjøres i april, heter det i brevet. Ifølge BBC innebærer det ikke noen endring for dem som alt har bestilt en vaksinetime i april.

Det er foreløpig uklart hva som er årsaken til at leveransene reduseres.

25 millioner mennesker har fått første dose av koronavaksine i Storbritannia, mens 1,7 millioner har fått andre dose, ifølge helsedepartementet.

