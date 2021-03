Biden ber migranter om å ikke dra til USA

NTB utenriks

– Ikke kom. Ikke forlat hjembyen eller lokalsamfunnet ditt, var Bidens oppfordring til migrantene i et intervju med ABC News tirsdag.

Biden har skrinlagt deler av tiltakene som Donald Trump innførte for å hindre innvandring. Men presidenten avviser Republikanernes anklager om at dette har ført til økningen i antallet migranter. Biden peker på at man opplevde lignende bølger i 2019 og 2020.

Rundt 100.000 personer ble i februar pågrepet av Den amerikanske toll- og grensesikkerhetsetaten (CBP) da de forsøkte å ta seg til USA fra Mexico. Nesten 9.500 av disse var enslige mindreårige.

(©NTB)