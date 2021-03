WHO utsetter Wuhan-rapport

NTB utenriks

– Rapporten er ganske enkelt ikke ferdig, uttalte WHOs talsmann Christian Lindmeier til journalister. Rapporten skulle ha blitt lagt fram tirsdag.

– Ut fra det vi har hørt fra tekniske eksperter, fra teammedlemmer, er at rapporten mest sannsynlig vil bli lagt fram i neste uke, la han til.

WHO sendte et internasjonalt team med eksperter til Wuhan for å finne opprinnelsen til koronaviruset.

Eksperter mener at viruset opprinnelig kom fra flaggermus og smittet til mennesker etter å ha gått via andre dyr. Men en de er usikre på når og hvordan det har skjedd. Da det fire ukers lange oppholdet i Wuhan var avsluttet i forrige måned, kunne verken WHOs eksperter eller kinesiske eksperter trekke noen bastante konklusjoner.

