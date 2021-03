Studie: AstraZeneca-vaksinen beskytter ikke mot sørafrikansk virusvariant

NTB utenriks

Sør-Afrika sluttet å bruke AstraZeneca-vaksinen 7. februar og opplyste da at den viste seg å ha liten effekt mot den aktuelle virusvarianten.

En studie nå at vaksinen ikke beskytter mot denne virusmutasjonen, skriver Dagens Nyheter.

– Det kan innebære at vi ikke får en slutt på pandemien like raskt, sier professor Matti Sällberg ved Karolinska Institutet i Sverige til avisa.

Studien, som er publisert i tidsskriftet New England Journal of Medicine, viser at personer som er vaksinert med AstraZeneca-vaksinen, smittes i like stor utstrekning som dem som har fått virkningsløs placebo-vaksine.

Ingen av deltakerne i studien ble imidlertid alvorlig syke, men fikk milde symptomer.

– Forhåpentligvis beskytter vaksinen mot alvorlig sykdom og død, sier Sällberg.

