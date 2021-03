Stadig flere land setter AstraZeneca-vaksinering på pause

NTB utenriks

– Beslutningen er en forsiktighetsavgjørelse, sier Folkhälsomyndighetens statsepidemiolog Anders Tegnell.

Det er meldinger om bivirkninger som blodpropp hos personer som nylig er blitt vaksinert med denne koronavaksinen i andre land, som ligger bak beslutningene.

Ingen slik kobling er blitt bekreftet, men flere land har satt vaksineringen på pause i påvente av grundigere undersøkelser fra det europeiske legemiddelverket EMA.

Flere eksperter er forbauset over beslutningen om å sette vaksineringen på vent og viser til statistikk som viser at blodpropprisikoen ikke er høyere enn blant folk som ikke er vaksinert.

WHO og EMA i møter

Kunngjøringen fra Sverige, den foreløpig siste i rekken av land som setter vaksineringen på pause, kom tirsdag, samme dag som Verdens helseorganisasjon (WHO) holder møte for å diskutere bekymringene rundt vaksinen fra AstraZeneca.

– WHOs rådgivende komité om vaksinesikkerhet har gjennomgått de tilgjengelige dataene, er i tett kontakt med Det europeiske legemiddeltilsynet (EMA), og skal møtes i morgen, sa WHO-direktør Tedros Adhanom Ghebreyesus mandag.

Tirsdag møtes også sikkerhetskomiteen (PRAC) i EMA. Komiteen skal gå gjennom analyser og granskinger som EMAs eksperter har gjort gjennom helgen. Torsdag skal EMA, som godkjente denne vaksinen for bruk i EU og Norge 29. januar, holde ekstraordinært møte om AstraZeneca-vaksinen.

På det ekstraordinære møtet blir det lagt fram konklusjoner basert på informasjonen som EMAs eksperter har gått gjennom, og EMA vil da kunngjøre eventuelle tiltak, hvis nødvendig.

Men senest mandag gjentok EMA at fordelene fortsatt oppveier risikoen. Det er et syn som WHO stiller seg bak.

Lav forekomst

Verken WHO eller det britiske legemiddelverket mener det finnes noen forbindelse mellom AstraZeneca-vaksinen og blodpropp.

Rundt 17 millioner mennesker i EU og Storbritannia har fått minst én dose av AstraZeneca-vaksinen. Fra disse er det meldt inn 37 tilfeller av blodpropp, opplyser AstraZeneca selv.

– Disse tallene er langt lavere enn det man kunne ha ventet som naturlig forekomst i en allmenn befolkning av denne størrelsen, og er lik for alle andre grupper som har fått andre koronavaksiner, heter det i en uttalelse fra AstraZeneca.

Det er et statistisk lavt antall, og under nivået man ville ha sett i en befolkning som ikke var blitt vaksinert, påpeker BBC, som skriver at det derfor ikke er noen overraskelse at eksperter er forbauset over at land etter land setter AstraZeneca-vaksineringen på pause.

Eksperter avviser risiko

Professor Andrew Pollard, som leder vaksinegruppen ved Oxford-universitetet og som har utviklet vaksinen i samarbeid med svensk-britiske AstraZeneca, sa til BBC mandag at vaksinen er trygg.

– Det finnes svært betryggende bevis for at det ikke er noen økning i antall tilfeller av blodpropp her i Storbritannia, hvor mesteparten av vaksinedosene i Europa er blitt gitt så langt, sa Pollard.

– Finland har dessuten foretatt en svært grundig studie og ikke funnet noen økt risiko, la han til.

Den tyske epidemiologen Dirk Brockmann ved Robert Koch-Institut, som er Tysklands folkehelseinstitutt, peker på at man må se på totalbildet når man skal vurdere risikoen ved å la seg vaksinere.

Han trekker fram at rundt 1.000 av hver 1 million koronasmittede er døde, mens kun 1 av hver 1 million AstraZeneca-vaksinerte er død.

– I risikogruppene er risikoen for å dø av koronavirus enda høyere. Det betyr at det trolig er 100.000 ganger mer sannsynlig å dø av koronavirus enn av AstraZeneca-vaksinen, sier Brockmann.

Stanset i 15 land

Fram til tirsdag morgen hadde 15 land midlertidig stanset all vaksinering med AstraZeneca-vaksinen. Det dreier seg om Norge, Sverige, Danmark, Island, Nederland, Tyskland, Irland, Bulgaria, Frankrike, Italia, Spania, Latvia, Kongo, Indonesia og Venezuela, ifølge en oversikt fra NRK.

I tillegg har fem land – Østerrike, Estland, Litauen, Luxembourg og Romania – sluttet å bruke AstraZeneca fra en spesifikk leveranse.

Thailand stanset AstraZeneca-vaksineringen fredag, men gjenopptok den mandag.

I Norge er det først og fremst helsearbeidere som er vaksinert med AstraZeneca-vaksinen. Fredag ble det kjent at en kvinne i 30-årene hadde dødd på Tynset etter å ha fått hjerneblødning. Det skjedde ti dager etter at hun var blitt vaksinert.

Lørdag kom det melding om at tre yngre vaksinerte helsearbeidere var lagt inn på Rikshospitalet med blodpropp eller hjerneblødning. Dagen etter døde den ene av dem.

Det er ikke konkludert med noen sammenheng mellom vaksinen og disse tilfellene.

