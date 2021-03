Italia og Frankrike oppmuntret av EMAs uttalelser

NTB utenriks

– Dagens foreløpige uttalelser fra EMA er oppmuntrende, sier Emmanuel Macron og Mario Draghi i en felles uttalelse etter en telefonsamtale.

De to lederne sier at de er klare til å raskt gjenoppta vaksineringen med AstraZeneca dersom EMA gir grønt lys torsdag.

EMA godkjente vaksinen 29. januar og fastholder at vaksineringen kan fortsette mens de gransker om det er en sammenheng med blodpropp.

EMA er fortsatt overbevist om at nytten av vaksinen er større enn risikoen og ventes å komme med en konklusjon fra granskingen torsdag. EMAs leder Emer Cooke sa tirsdag at det per i dag ikke er noen tydelige indikasjoner på at vaksinen har forårsaket blodpropper.

(©NTB)