EMA fortsatt overbevist om at nytten ved AstraZeneca-vaksinen er større enn risikoen

EMAs komité for legemiddelsikkerhet er i gang med å vurdere om det kan være en sammenheng – og dette arbeidet skal være ferdig torsdag.

Men enn så lenge er legemiddelverket overbevist om at nytten av vaksinen er større enn risikoen. Det sa EMAs leder Emer Cooke på en pressekonferanse tirsdag.

Hun sa at det per i dag ikke er noen tydelige indikasjoner på at vaksinen har forårsaket blodpropper.

EMA undersøker også om alvorlige bivirkninger kan knyttes til andre typer koronavaksiner. Bakgrunnen for dette er rapporter om enkelte tilfeller av blodpropper blant dem som har fått vaksinene til Pfizer og Moderna i USA.

Alvorlige og uvanlige

Norge, Danmark, Sverige, Tyskland, Frankrike, Østerrike, Italia og en rekke andre land har midlertidig stanset bruken av AstraZeneca-vaksinen. Bakgrunnen er enkelte alvorlige og uvanlige tilfeller av blodpropper blant de vaksinerte, blant annet i Norge.

To forholdsvis unge personer har dødd i Norge i perioden etter at de fikk vaksinen. Det er ikke avklart om det er noen sammenheng mellom vaksinen og dødsfallene.

Da Cooke tirsdag fikk spørsmål om det har vært riktig å midlertidig stanse vaksinebruken, gjentok hun at EMA mener nytten av vaksinen er større enn risikoen.

Hun sa også at det så langt ikke ser ut til å være noen sammenheng mellom blodpropper og bestemte leveranser av vaksinedoser.

Ekstremt liten andel

Rundt 17 millioner mennesker i EU og Storbritannia har fått minst én dose av vaksinen. Det er dermed en ekstremt liten andel av de vaksinerte som er blitt rammet av blodpropper.

Tidligere har AstraZeneca opplyst at de har fått rapporter om 37 tilfeller av blodpropper blant de 17 millionene som er vaksinert.

– Når du vaksinerer millioner av mennesker, er det ikke til å unngå at du får se sjeldne og alvorlige tilfeller av sykdom som inntreffer etter vaksineringen, sier Cooke.

Hun understreker samtidig at det gjøres grundige analyser for å avklare om det likevel kan være en sammenheng mellom AstraZenecas vaksine og blodproppene.

