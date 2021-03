Valget i Nederland er i gang

NTB utenriks

For å unngå trengsel ved valglokalene i et land som fortsatt er nedstengt, har Nederland for første gang spredd stemmegivningen over tre dager.

Hele 37 partier deltar i valget, noe som er ny rekord. Statsminister Mark Ruttes Folkeparti for frihet og demokrati (VVD) har en klar ledelse på meningsmålingene med 24 prosent. Det er likevel uklart om koalisjonen han har ledet kan sikre flertall.

Rutte ble statsminister i 2010. I januar gikk regjeringen av etter en trygdeskandale, men har fortsatt som et forretningsministerium.

