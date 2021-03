Suu Kyi møter i retten etter enda en blodig dag i Myanmar

NTB utenriks

Rettsmøtet i storbyen Yangon skulle starte klokken 10 mandag (4.30 mandag morgen norsk tid), men ble forsinket på grunn av en juridisk krangel, opplyser Suu Kyis advokat Khin Maung Zaw til AFP.

Fredsprisvinneren er tiltalt på minst fire punkter: Ulovlig import og oppbevaring av walkietalkier, brudd på koronarestriksjoner i forbindelse med et valgkampmøte, brudd på telekommunikasjonsloven, og for å ha oppildnet til uro.

Militærjuntaen anklager henne dessuten for å ha tatt imot ulovlige betalinger på til sammen 5 millioner kroner i kontanter, samt det som beskrives som en stor mengde gull. Hennes advokat avviser anklagene og kaller de grunnløse.

Advokaten har klaget over at han ikke har fått lov til å treffe Suu Kyi, som har vært holdt i varetekt siden kuppet. Men han sier at 75-åringen så ut til å være ved god helse i det forrige rettsmøtet, som ble holdt via videolink 1. mars.

44 drept

Dagen før Suu Kyi møter i retten mandag, ble minst 44 demonstranter drept. Det er det høyeste antallet på ett døgn så langt siden kuppet, opplyser Assistance Association for Political Prisoners (AAPP), som overvåker voldsbruken i landet.

Over 120 mennesker har blitt drept siden kuppet, ifølge AAPP.

– Den regjerende juntaen har vist tennene sine og tatt av masken sin. De viser sitt sanne selv, sier Suu Kyis advokat, med henvisning til søndagens vold.

Flesteparten av søndagens drap skjedde i Yangon, der juntaen hadde innført unntakstilstand i to områder. Mandag innførte militærjuntaen unntakstilstand i ytterligere fire områder i storbyen.

Unntakstilstanden betyr at folk som blir pågrepet i de seks områdene, blir stilt for militære domstoler og ikke sivile domstoler, og at de risikerer straff fra tre års hardt arbeid til henrettelse.

Internasjonal fordømmelse

FNs spesialrapportør for Myanmar, Tom Andrews, uttaler at han er både sønderknust og sint over håndteringen av demonstrasjonene søndag.

– Juntaledere hører ikke hjemme ved makten. De hører hjemme bak murene, skriver han på Twitter.

– Deres tilgang på penger og våpen på kuttes nå. Jeg oppfordrer FNs medlemmer til å følge opp mitt opprop til handling, skriver han.

Landet har vært under unntakstilstand helt siden kuppet 1. februar, men begrepsbruken ble strammet til på statlig fjernsyn søndag, og kan vise til at militæret mer direkte vil kontrollere sikkerheten i landet, og ikke lokale politistyrker.

Kuppet og volden er blitt fordømt av FN og verdenssamfunnet, inkludert Norge. Torsdag i forrige uke fordømte et enstemmig FNs sikkerhetsråd militærets voldsbruk mot demonstranter.

Militærjuntaen fortsetter å hevde at kuppet var berettiget fordi valget i november, der Aung San Suu Kyis regjeringsparti NLD sikret seg seier, var preget av fusk.

