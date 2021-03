Portugals øverste domstol stanser lov om dødshjelp

NTB utenriks

Loven åpnet for å tillate medisinsk assistert selvmord for dødssyke voksne og alvorlig skadde personer som er under ekstrem lidelse.

Mandag ble loven avvist i grunnlovsdomstolen, med sju mot fem stemmer. De sier loven er upresis når det gjelder å utpeke hvilke omstendigheter den kan gjelde i.

Portugals president Marcelo Rebelo de Sousa ba i februar grunnlovsdomstolen om å vurdere loven etter at nasjonalforsamlingen hadde vedtatt den med 136 mot 78 stemmer. Loven trenger presidentens godkjennelse for å tre i kraft.

Nå sendes lovforslaget tilbake til de folkevalgte. Det regjerende Sosialistpartiet har sagt at de vil omformulere teksten og vedta loven på ny.

