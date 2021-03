Italia stanser bruk av AstraZeneca-vaksine

NTB utenriks

Bakgrunnen er frykt for at det kan være en forbindelse mellom vaksinen og forekomst av blodpropp blant enkelte som har fått vaksinen.

– AIFA har besluttet å utvide forbudet mot bruk av AstraZenecas covid-19-vaksine over hele Italia, som en forholdsregel og et midlertidig tiltak i påvente av beslutninger fra Det europeiske legemiddeltilsynet EMA, sier det italienske legemiddeltilsynet.

Beslutningen er i tråd med lignende tiltak fra andre europeiske land, senest Tyskland og Frankrike.

Tidligere mandag advarte helsemyndighetene mot å trekke forhastede konklusjoner om koronavaksinen.

– AstraZeneca bidrar til å beskytte folk mot epidemien, sa Franco Locatelli, en ekspert i det italienske helsedepartementet, til avisa Corriere della Sera mandag.

Verdens helseorganisasjon (WHO) mener at vaksinen fortsatt kan brukes. Selskapet AstraZeneca understreker at det ikke er flere tilfeller av blodpropp blant de vaksinerte enn i befolkningen for øvrig.

Legemiddelverket i Norge viser på sin side til norske blodproppasienter som har hatt svært uvanlige symptomer – og som derfor gir grunn til bekymring.

(©NTB)