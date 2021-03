Italia fortsetter å bruke AstraZenecas vaksine

NTB utenriks

– AstraZeneca bidrar til å beskytte folk mot epidemien, sier Franco Locatelli, en ekspert i det italienske helsedepartementet, til avisa Corriere della Sera.

Han peker på at millioner av europeere har fått vaksinen uten å få alvorlige bivirkninger. Det er viktig å ikke trekke forhastede konklusjoner, understreker han.

Tilfeller av blodpropp blant vaksinerte i Norge, Danmark, Italia og Østerrike har utløst frykt for mulige alvorlige bivirkninger av AstraZeneca-vaksinen.

Tidligere har Italia stanset bruken av ett bestemt parti med vaksinedoser. Regionen Piemonte varslet søndag at de innstilte bruken av vaksinen, men noen timer senere ble det kunngjort at også dette bare gjaldt ett bestemt parti.

Verdens helseorganisasjon (WHO) mener at vaksinen fortsatt kan brukes. Selskapet AstraZeneca understreker at det ikke er flere tilfeller av blodpropp blant de vaksinerte enn i befolkningen for øvrig.

Legemiddelverket i Norge viser på sin side til norske blodproppasienter som har hatt svært uvanlige symptomer – og som derfor gir grunn til bekymring.

