Frankrike innstiller bruk av AstraZeneca-vaksine

NTB utenriks

Meldingen fra Frankrike kom en knapp time etter at også Tyskland for sikkerhets skyld besluttet å sette AstraZeneca-vaksineringen på vent.

Bakgrunnen er meldinger om tilfeller av blodpropp blant vaksinerte, og det pågår granskinger om en mulig sammenheng.

Verdens helseorganisasjon (WHO) mener vaksinen fortsatt kan brukes. Både WHO og EMA har sagt at tilgjengelige data ikke tyder på at vaksinen forårsaket blodpropp.

AstraZeneca understreker at det ikke er flere tilfeller av blodpropp blant de vaksinerte enn i befolkningen for øvrig.