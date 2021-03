Estlands statsminister koronasmittet

NTB utenriks

Helsevesenet i Estland sliter med å håndtere pandemien, og myndighetene innførte strenge nedstengingstiltak forrige uke.

– I kveld testet jeg positivt for covid-19. Jeg kommer til å bli hjemme til jeg er frisk, tvitret Kallas mandag.

43-åringen sier skal utføre jobben som regjeringssjef digitalt.

De siste to ukene har EU-landet med 1,3 millioner innbyggere påvist 1.450 smittede per 100.000 innbyggere. Bare Tsjekkia har rapportert høyere smittetall. Det tilsvarende tallet for Norge er 177.

Estland har hittil i pandemien registrert 728 dødsfall og drøyt 86.000 smittetilfeller, hvorav nesten 1.300 mandag. De siste to ukene har dødsraten vært blant de høyeste i Europa, og over 700 koronapasienter er innlagt på sykehus.

Helsevesenet i landet er i nest høyeste beredskap og forbereder seg på å gå til høyeste nivå. Det innebærer at sykehus som er i ferd med å gå tom for sengeplasser og sliter med bemanningen, kan nedprioritere ikke-akutte behandlingstilbud.

I en uttalelse fra regjeringen heter det at Kallas har lav feber, men ingen andre symptomer.

(©NTB)