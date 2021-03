Italiensk region pauser bruken av AstraZeneca-vaksinen etter dødsfall

NTB utenriks

Kvinnen som døde søndag, hadde fått en dose av vaksinen til AstraZeneca dagen før.

– Dette er et ekstremt føre-var-tiltak mens vi venter for å se om det finnes noen kobling mellom vaksinasjonen og dødsfallet, sier den regionale helserådsgiveren Luigi Genesio Icardi.

Italienske myndigheter kunngjorde allerede torsdag at de midlertidig stanser bruken et spesielt parti av AstraZeneca-vaksinen som følge av frykt for at den kan føre til blodpropp. Flere land, deriblant Norge og Danmark, har gjort det samme.

Verdens helseorganisasjon (WHO) sier det ikke finnes bevis på en kobling mellom vaksinen og økt risiko for blodpropp, og selskapet avviser også dette.

